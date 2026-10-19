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19.10.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens

Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 265,90 EUR ab.

Siemens
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Die Siemens-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 265,90 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'327 Punkten steht. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 265,65 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 269,15 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 150'525 Aktien.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). 9,70 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,54 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 EUR. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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