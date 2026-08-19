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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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19.08.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag höher

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 276,65 EUR.

Siemens
258.93 CHF -0.88%
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Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 276,65 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'086 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 279,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 277,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 317'997 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 291,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,37 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,02 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Siemens am 19.08.2026

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