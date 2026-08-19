Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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19.08.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 276,50 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'116 Punkten steht. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 278,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,85 EUR. Zuletzt wechselten 132'786 Siemens-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 291,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 5,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,39 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,02 EUR, nach 5,35 EUR im Jahr 2025. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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