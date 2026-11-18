Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 265,85 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'836 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 264,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 269,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372'216 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 291,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 8,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,82 EUR je Siemens-Aktie. Am 12.11.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 23.68 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 21.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.02.2027 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 12,25 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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