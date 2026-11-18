Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 266,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'042 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Siemens-Aktie bis auf 266,45 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 183'529 Siemens-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 291,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 9,33 Prozent Luft nach oben. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,82 EUR. Am 12.11.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.68 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 21.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,25 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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