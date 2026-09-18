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18.09.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag höher

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag höher

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 267,30 EUR.

Siemens
252.59 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 267,30 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'637 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 267,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31'949 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,13 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,93 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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