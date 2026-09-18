Siemens Aktie News: Siemens wird am Nachmittag ausgebremst

Die Siemens-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 264,75 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'356 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 263,90 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'356'034 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 9,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie mit Outperform

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen

Bernstein Research beurteilt Siemens-Aktie mit Outperform