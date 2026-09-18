Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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18.09.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens behauptet sich am Freitagmittag
Die Aktie von Siemens zeigt sich am Freitagmittag ohne grosse Bewegung. Die Siemens-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 266,65 EUR an der Tafel.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 266,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'533 Punkten steht. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 268,65 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 266,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 266,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 574'650 Siemens-Aktien.
Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 8,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 34,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.
Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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