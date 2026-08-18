Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 279,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'244 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Siemens-Aktie bis auf 279,65 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 281,00 EUR. Zuletzt wechselten 33'924 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,50 EUR an. Gewinne von 4,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 29,20 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,49 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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