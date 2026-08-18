Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 279,65 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 279,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'244 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Siemens-Aktie bis auf 279,65 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 281,00 EUR. Zuletzt wechselten 33'924 Siemens-Aktien den Besitzer.
Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,50 EUR an. Gewinne von 4,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 29,20 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,49 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant
Outperform von Bernstein Research für Siemens-Aktie
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)