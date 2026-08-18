Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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18.08.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 275,80 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 275,80 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'184 Punkten realisiert. Die Siemens-Aktie sank bis auf 274,90 EUR. Bei 281,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 344'983 Siemens-Aktien.
Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,50 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 5,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,21 Prozent.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,49 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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