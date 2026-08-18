Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 277,70 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'251 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 275,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 281,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 180'026 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 291,50 EUR erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,97 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 40,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,49 EUR. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Siemens.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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