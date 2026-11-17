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17.11.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 271,85 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 271,85 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'367 Punkten steht. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 270,50 EUR nach. Bei 271,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40'065 Siemens-Aktien.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 27,17 Prozent Luft nach unten.
Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 EUR aus. Siemens liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23.68 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.43 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Siemens am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2027 auf 12,35 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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