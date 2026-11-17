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17.11.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag kaum bewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Mit einem Wert von 272,55 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 272,55 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'197 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 274,55 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 270,50 EUR. Bei 271,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 329'726 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,03 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit Abgaben von 27,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 EUR aus. Siemens liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 23.68 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 21.43 Mrd. EUR umsetzen können.
Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 12,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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