|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag tiefer
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 271,95 EUR.
Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 271,95 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'401 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 270,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 271,05 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 165'995 Aktien.
Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 7,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 37,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,84 EUR, nach 5,35 EUR im Jahr 2025. Am 12.11.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 23.68 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 21.43 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 11.02.2027 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 12,35 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Siemens-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
16:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.ch)
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX tiefer -- Wall Street gibt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An der Wall Street geht es am Dienstag nach unten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.