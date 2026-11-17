Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 271,95 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'401 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 270,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 271,05 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 165'995 Aktien.

Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 7,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 37,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,84 EUR, nach 5,35 EUR im Jahr 2025. Am 12.11.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 23.68 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 21.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.02.2027 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 12,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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