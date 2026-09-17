Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 264,25 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'729 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 264,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,90 EUR. Zuletzt wechselten 50'245 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 10,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 33,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.79 Mrd. EUR – ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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