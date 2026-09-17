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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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17.09.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag fester

Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 265,95 EUR nach oben.

Siemens
253.52 CHF 2.90%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 265,95 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'671 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie legte bis auf 266,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 241'813 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,68 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 25,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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