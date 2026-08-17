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17.08.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag stärker

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag stärker

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 285,50 EUR nach oben.

Siemens
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 285,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'447 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 286,05 EUR. Mit einem Wert von 285,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'159 Siemens-Aktien.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 44,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,49 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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