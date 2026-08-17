Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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17.08.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 282,90 EUR ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 282,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'410 Punkten realisiert. Die Siemens-Aktie sank bis auf 282,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 234'716 Aktien.
Bei einem Wert von 291,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 3,04 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,01 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,49 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,08 EUR je Siemens-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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