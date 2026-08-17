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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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17.08.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Mittag Tendenz

Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Mittag Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 283,85 EUR.

Siemens
266.86 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 283,85 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'427 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 286,55 EUR. In der Spitze büsste die Siemens-Aktie bis auf 283,35 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 285,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125'066 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,70 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,49 EUR. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 20.79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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