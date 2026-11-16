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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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16.11.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagvormittag schwächer

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 274,95 EUR.

Siemens
250.84 CHF -2.71%
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Die Siemens-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 274,95 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'734 Punkten steht. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 274,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73'641 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,09 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 38,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,86 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Am 12.11.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.68 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 21.43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.02.2028 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 12,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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