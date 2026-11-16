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16.11.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 271,05 EUR abwärts.
Die Siemens-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 271,05 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'660 Punkten realisiert. Bei 270,60 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 573'529 Siemens-Aktien umgesetzt.
Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 7,08 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 26,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,86 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 12.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 23.68 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 21.43 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 12,47 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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