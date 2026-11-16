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16.11.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 272,10 EUR.
Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 272,10 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'710 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 271,45 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 320'050 Siemens-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,23 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,86 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 12.11.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 23.68 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 21.43 Mrd. EUR umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Siemens.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 12,47 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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