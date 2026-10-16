Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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16.10.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 270,10 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 270,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'606 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 268,60 EUR. Bei 270,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 259'840 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 36,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,61 EUR belaufen. Siemens veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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