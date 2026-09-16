Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Das Papier von Siemens konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 260,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'486 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 262,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33'652 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,81 Prozent. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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