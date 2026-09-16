Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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16.09.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 260,85 EUR.
Das Papier von Siemens legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 260,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'486 Punkten steht. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 262,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,30 EUR. Bisher wurden heute 271'122 Siemens-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 11,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.79 Mrd. EUR – ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,22 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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