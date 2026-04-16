Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’203 -0.1%  SPI 18’556 -0.2%  Dow 48’464 -0.2%  DAX 24’106 0.2%  Euro 0.9222 -0.1%  EStoxx50 5’966 0.4%  Gold 4’828 0.8%  Bitcoin 58’550 0.2%  Dollar 0.7819 0.0%  Öl 95.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Bank-Aktie fester: Konflikt spitzt sich zu - Gewerkschaft bereitet Streiks bei Postbank vor
Elliott-Beteiligung treibt Daikin-Aktie kräftig hoch: Fokus auf mögliche Neuausrichtung
DKSH-Aktie fester: erhält Aufträge von Yeastup und Sanofi
DocMorris-Aktie fester: Wachstum zum Jahresauftakt - Break-even-Ziele bestätigt
Kering will operative Marge deutlich steigern und Markt schlagen - Aktie dennoch tiefer
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.04.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens legt am Donnerstagvormittag zu

Siemens Aktie News: Siemens legt am Donnerstagvormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 238,15 EUR zu.

Siemens
220.50 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Siemens konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 238,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'081 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,55 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 52'468 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 275,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 15,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2025 bei 180,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,01 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,63 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 12.02.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,28 Prozent auf 19.14 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Siemens am 13.05.2026 präsentieren. Am 19.05.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15.04.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.03.26 Siemens Buy UBS AG
27.03.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
27.03.26 Siemens Underweight Barclays Capital
26.03.26 Siemens Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer –

Inside Trading & Investment

09:23 Marktüberblick: Aixtron haussiert nach Zahlen
08:59 SMI-Anleger treten auf die Bremse
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Neues Rekordhoch im Chart
15.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer –
15.04.26 Das neue KI-Modell von Anthropic beunruhigt Cybersecurity-Sektor
14.04.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.97 19.81 S0WBHU
Short 14’086.44 13.68 BLPSVU
Short 14’587.09 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’203.47 16.04.2026 09:26:53
Long 12’691.81 19.23 SI6BUU
Long 12’421.42 13.90 S9OBOU
Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 218.75 2.01% Siemens AG

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zieht am Nachmittag deutlich an
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend im Bullenmodus
Quantencomputing vor dem Durchbruch? Warum NVIDIA die Aktien von D-Wave, Rigetti & Co. beflügelt
UBS-Aktie fester: Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren eingebracht
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI schlussendlich in Rot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- DAX schliesst stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Finzanzmärkte vor dem Schock? Experte warnt vor historischer Korrektur - und favorisiert Bitcoin
AIXTRON-Aktie springt zweistellig an: Jahresprognose erhöht

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.