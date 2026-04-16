Siemens Aktie News: Siemens legt am Donnerstagvormittag zu

Das Papier von Siemens konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 238,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'081 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,55 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 52'468 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 275,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 15,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2025 bei 180,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,01 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,63 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 12.02.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,28 Prozent auf 19.14 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Siemens am 13.05.2026 präsentieren. Am 19.05.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr eingefahren