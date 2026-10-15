Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 267,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'196 Punkten steht. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 266,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 270,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92'717 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 9,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 25,98 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 EUR. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,31 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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