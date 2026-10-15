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15.10.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag in Rot

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 264,95 EUR.

Siemens
246.90 CHF -4.32%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 264,95 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'256 Punkten steht. In der Spitze büsste die Siemens-Aktie bis auf 264,95 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 270,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 619'607 Stück.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 10,10 Prozent Luft nach oben. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 EUR, nach 5,35 EUR im Jahr 2025. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,31 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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