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15.10.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag Verlust reich

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 267,00 EUR ab.

Siemens
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 267,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'185 Punkten steht. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 266,40 EUR. Bei 270,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 336'645 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 8,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,84 Prozent.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Siemens.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,31 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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