Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 260,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'324 Punkten steht. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 259,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 38'413 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. 12,19 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 31,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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