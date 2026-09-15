Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 260,55 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'445 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,65 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 261,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 317'372 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Siemens veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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