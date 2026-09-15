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15.09.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag Verlust reich

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 259,50 EUR abwärts.

Siemens
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Um 12:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 259,50 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'385 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 257,65 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 261,00 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182'529 Stück gehandelt.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 23,70 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,20 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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