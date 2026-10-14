Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 276,90 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 276,90 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'375 Punkten notiert. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 277,80 EUR zu. Bei 276,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36'354 Siemens-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,34 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,49 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,62 EUR aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 20.79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Siemens.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Warum Siemens Healthineers den Ultraschall-Vertrieb stoppt - Aktie höher
RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
14.10.26
|Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
14.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
12.10.26
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)