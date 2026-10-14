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14.10.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittag

Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittag

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 276,70 EUR.

Siemens
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Die Siemens-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 276,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'409 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 277,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 132'199 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 EUR. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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