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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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14.09.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag südwärts

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 260,70 EUR.

Siemens
247.68 CHF -0.04%
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Die Siemens-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 260,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'542 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,70 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 261,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44'621 Siemens-Aktien.

Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 24,05 Prozent sinken.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je Siemens-Aktie. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Siemens dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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