Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Verlusten

Die Siemens-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 260,00 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'442 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 257,85 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 386'790 Siemens-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 10,87 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 23,85 Prozent wieder erreichen.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,20 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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