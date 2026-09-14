Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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14.09.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 259,50 EUR.
Die Siemens-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 259,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'439 Punkten notiert. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 257,85 EUR nach. Bei 261,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 184'166 Siemens-Aktien gehandelt.
Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 11,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 20.79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,20 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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