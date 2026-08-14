Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens verliert am Vormittag
Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 283,60 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 283,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'469 Punkten steht. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 282,95 EUR ab. Mit einem Wert von 284,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'136 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 291,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 2,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,49 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,08 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Outperform von Bernstein Research für Siemens-Aktie
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
|
16:29
|Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.ch)