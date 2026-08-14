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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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14.08.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens verliert am Vormittag

Siemens Aktie News: Siemens verliert am Vormittag

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 283,60 EUR.

Siemens
265.80 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 283,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'469 Punkten steht. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 282,95 EUR ab. Mit einem Wert von 284,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'136 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 291,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 2,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,49 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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