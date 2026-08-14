Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’701 -0.3%  DAX 26’433 0.5%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’541 -0.1%  Gold 4’390 0.9%  Bitcoin 51’124 -0.9%  Dollar 0.8119 -0.3%  Öl 87.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
RWE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 283,65 EUR.

Siemens
265.80 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 283,65 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'435 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 282,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 290'529 Stück.

Bei 291,50 EUR markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,77 Prozent zulegen. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,20 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,49 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Outperform von Bernstein Research für Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Siemens-Aktie im Plus dank KI-Milliarden/Millionen-Spritze

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -68.04 117354478
Long 8 -30.59 154137909
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten