Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 283,65 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'435 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 282,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 290'529 Stück.

Bei 291,50 EUR markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,77 Prozent zulegen. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,20 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,49 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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