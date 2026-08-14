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14.08.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag schwächer

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 283,80 EUR.

Siemens
265.80 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 283,80 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'501 Punkten steht. In der Spitze büsste die Siemens-Aktie bis auf 282,20 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 145'452 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 291,50 EUR markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,23 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,08 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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