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13.11.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 277,15 EUR ab.

Siemens
257.83 CHF -1.41%
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Um 09:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 277,15 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'727 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 277,00 EUR. Bei 278,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75'333 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 5,25 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,56 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,91 EUR aus. Am 12.11.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23.68 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 12,79 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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12.11.26 Siemens Buy UBS AG
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Siemens AG 251.75 -1.04% Siemens AG

Siemens am 13.11.2026

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