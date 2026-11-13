Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 279,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'739 Punkten notiert. Bei 274,60 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 278,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 523'337 Siemens-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 291,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,36 Prozent. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 41,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,91 EUR aus. Siemens gewährte am 12.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 23.68 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 12,79 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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