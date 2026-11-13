Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Siemens-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 279,00 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'808 Punkten steht. Bei 274,60 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,90 EUR. Bisher wurden heute 265'607 Siemens-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 40,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,91 EUR ausgeschüttet werden. Siemens veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.68 Mrd. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Siemens wird am 11.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2027 auf 12,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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