Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 274,65 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'336 Punkten steht. Bei 274,40 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 275,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41'852 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,21 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 27,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.79 Mrd. EUR im Vergleich zu 19.38 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen. Siemens dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,30 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Warum Siemens Healthineers den Ultraschall-Vertrieb stoppt - Aktie höher

RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient