Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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13.10.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Dienstagmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 277,50 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 277,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 278,90 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 275,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 145'952 Siemens-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 4,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 40,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,30 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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