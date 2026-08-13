Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Donnerstagnachmittag zu

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 284,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'383 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 284,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 283,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 255'181 Stück.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,43 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,49 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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