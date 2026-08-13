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13.08.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 283,85 EUR.

Siemens
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Das Papier von Siemens legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 283,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'469 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 284,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118'703 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 291,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 43,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,49 EUR belaufen. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,08 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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