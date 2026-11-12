Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 281,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'704 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 291,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 287,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'183'767 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 3,59 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 42,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2027 wird am 11.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,21 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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