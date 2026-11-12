|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag höher
Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 284,80 EUR.
Das Papier von Siemens legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 284,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'881 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 291,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 287,00 EUR. Bisher wurden heute 827'985 Siemens-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,42 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 43,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,61 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Siemens am 11.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,21 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Ausblick: Siemens gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Deutsche Telekom-Aktie leichter: KI-Rechenleistung in München wird verdoppelt
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
12.11.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens-Aktie (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Siemens-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittag höher (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Siemens am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.