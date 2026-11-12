Siemens Aktie News: Siemens am Mittag höher

Das Papier von Siemens legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 284,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'881 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 291,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 287,00 EUR. Bisher wurden heute 827'985 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,42 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 43,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,61 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Siemens am 11.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,21 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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