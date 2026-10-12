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12.10.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag gesucht

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 274,75 EUR nach oben.

Siemens
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Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 274,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'210 Punkten liegt. Bei 275,15 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 274,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 30'211 Stück.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 27,93 Prozent Luft nach unten.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,63 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Siemens dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,29 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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